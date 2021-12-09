«Спартак» впервые за три года сыграет в весенней стадии еврокубков

Московский «Спартак» впервые за три года сыграет в весенней стадии еврокубков. Это произошло после того, как красно-белые обыграли «Легию» в заключительном матче группового этапа Лиги Европы (1:0) и вышли с первого места в плей-офф.

Последний случай был в сезоне-2017/2018, когда москвичи в 1/16 финала Лиги Европы встречались с «Атлетиком» из Бильбао. По сумме двух матчей счёт был 4:3 в пользу испанцев. Матчи завершились со счётом 1:3 и 2:1 соответственно.

Напомним, красно-белые обыграли варшавскую «Легию» в заключительном групповом матче турнира (1:0) и пробились в плей-офф Лиги Европы с первого места. Победный гол забил Зелимхан Бакаев.

Решающим стал эпизод матча на 98-й минуте, когда защитник «Спартака» Самуэль Жиго сфолил в своей штрафной. После просмотра VAR главный арбитр матча назначил пенальти, который отразил голкипер москвичей Александр Селихов.