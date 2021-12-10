Сборная России проведёт матч с Польшей в марте в «Лужниках»
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Полуфинал стыковых матчей за право выхода на чемпионат мира — 2022 с Польшей сборная России сыграет на стадионе «Лужники» в Москве. Об этом сообщает пресс-служба национальной команды в «Твиттере».
Матч со сборной Польши состоится 24 марта 2022 года. В случае победы команда Валерия Карпина встретится с победителем пары Швеция – Чехия. Этот матч также станет домашним и пройдёт на стадионе «Лужники». Сборная, которая пройдёт обе стадии, выйдет на мундиаль. Чемпионат мира состоится в Катаре с 21 ноября по 18 декабря 2022 года.
Ранее появлялась информация, что на время реконструкции клубного стадиона московский «Локомотив» может арендовать «Лужники», где будет проводить домашние матчи в ближайшие сезоны.
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