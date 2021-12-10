«Локомотив» четыре года подряд занимает последнее место в группах в еврокубках

Московский «Локомотив» проиграл «Марселю» (0:1) в матче 6-го тура группового этапа Лиги Европы. Команда Маркуса Гисдоля по итогам шести встреч набрала два очка и заняла в группе Е последнее место, не сумев выйти в весеннюю часть еврокубков.



Для российской команды это четвёртый сезон подряд, когда она занимает последнее место в еврокубковой группе. Трижды ранее это были группы в Лиге чемпионов. В сезоне-2018/2019 «Локомотив» занял последнее место в группе, выступая против «Галатасарая», «Шальке» и «Порту», в следующем году — в одной группе с «Байером», «Атлетико» и «Ювентусом». В прошлом сезоне «Локомотив» вновь играл в Лиге чемпионов, на этот раз заняв последнее место в квартете с «Зальцбургом», «Атлетико» и «Баварией».

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