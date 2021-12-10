В еврокубковую весну вышло 2 команды из России

Две российские команды продолжат еврокубковую борьбу весной. Это санкт-петербургский «Зенит» и московский «Спартак».

Напомним, сине-бело-голубые заняли третье место в группе H Лиги чемпионов с «Ювентусом», «Челси» и «Мальмё». Они набрали 5 очков в 6 матчах. «Зенит» сыграет в стыковых матчах Лиги Европы.

Москвичи заняли первое место в группе C с «Наполи», «Лестером» и «Легией», набрав 10 очков в 6 матчах.

Напомним, красно-белые обыграли варшавскую «Легию» в заключительном групповом матче турнира (1:0) и пробились в плей-офф Лиги Европы с первого места. Победный гол забил Зелимхан Бакаев.

Решающим стал эпизод матча на 98-й минуте, когда защитник «Спартака» Самуэль Жиго сфолил в своей штрафной. После просмотра VAR главный арбитр матча назначил пенальти, который отразил голкипер москвичей Александр Селихов.

Московский «Локомотив» не сумел пробиться в еврокубковую весну. Команда Маркуса Гиздоля проиграла «Марселю» в матче 6-го тура группового этапа Лиги Европы и, набрав 2 очка в 6 матчах, прекратила свои участия в текущем сезоне турнира.