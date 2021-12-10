Маркус Гисдоль прокомментировал поражение «Локомотива» в матче с «Марселем»

Главный тренер «Локомотива» Маркус Гисдоль прокомментировал поражение команды в заключительном туре группового этапа Лиги Европы с «Марселем» (0:1).
«Марсель» очень хорошо играл в первом тайме. Нам нужно было компактнее действовать в защите, а также использовать контратаки. У «Локомотива» было несколько хороших возможностей забить гол, но, к сожалению, мы ими не воспользовались. А соперник смог поразить наши ворота после подачи с углового. Во втором тайме мы смотрелись лучше, однако изменить счёт на табло не удалось. В перерыве сделали корректировку, стали действовать в одного нападающего — Петров был нашим «наконечником», а Смолов немного оттянулся назад. Это позволило быть острее», — сказал Гисдоль в эфире телеканала «Матч ТВ».
Железнодорожники после шести туров заняли последнее место в группе и не сыграют в весенней стадии еврокубков. Команда не одержала ни одной победы на групповом этапе – четыре поражения и две ничьи.
- 10 декабря 2021
-
03:08
-
02:49
-
02:23
-
02:13
-
02:07
-
01:57
-
01:55
-
01:45
-
01:36
-
01:35
-
01:30
-
01:28
-
01:24
-
01:23
-
01:14
-
01:10
-
01:09
-
01:03
-
00:58
-
00:56
-
00:55
-
00:55
-
00:55
-
00:54
-
00:42
-
00:40
-
00:40
-
00:36
-
00:28
-
00:24
-
00:24
-
00:22
-
00:20
-
00:11
-
00:11