Маркус Гисдоль прокомментировал поражение «Локомотива» в матче с «Марселем»

Главный тренер «Локомотива» Маркус Гисдоль прокомментировал поражение команды в заключительном туре группового этапа Лиги Европы с «Марселем» (0:1).

«Марсель» очень хорошо играл в первом тайме. Нам нужно было компактнее действовать в защите, а также использовать контратаки. У «Локомотива» было несколько хороших возможностей забить гол, но, к сожалению, мы ими не воспользовались. А соперник смог поразить наши ворота после подачи с углового. Во втором тайме мы смотрелись лучше, однако изменить счёт на табло не удалось. В перерыве сделали корректировку, стали действовать в одного нападающего — Петров был нашим «наконечником», а Смолов немного оттянулся назад. Это позволило быть острее», — сказал Гисдоль в эфире телеканала «Матч ТВ».

Железнодорожники после шести туров заняли последнее место в группе и не сыграют в весенней стадии еврокубков. Команда не одержала ни одной победы на групповом этапе – четыре поражения и две ничьи.