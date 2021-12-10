Полиция в Марселе отпустила всех задержанных на матче болельщиков «Локомотива»

Марсельская полиция отпустила всех 14 фанатов «Локомотива», которые раньше были задержаны на фанатском секторе во время матча заключительного тура групповой стадии Лиги Европы с «Марселем» (0:1).
Об этом «Чемпионату» сообщил Алексей — один из фанатов московского клуба, который тоже находился на секторе и был задержан.
«Штрафов и запретов вроде нет. Обещали, что всё будет нормально», – сказал Алексей в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Полиной Куимовой
Ранее сообщалось, что на матче присутствовали 14 болельщиков «Локомотива», находившихся вместе на стадионе в Марселе. Через 15 минут после начала игры их вывела полиция.
Перед матчем для болельщиков гостей французы разослали документ, по которому в день игры им было запрещено появляться в окрестностях стадиона.
Железнодорожники после шести туров заняли последнее место в группе и не сыграют в весенней стадии еврокубков. Команда не одержала ни одной победы на групповом этапе – четыре поражения и две ничьи.
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