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Полиция в Марселе отпустила всех задержанных на матче болельщиков «Локомотива»

Полиция в Марселе отпустила всех задержанных на матче болельщиков «Локомотива»
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Марсельская полиция отпустила всех 14 фанатов «Локомотива», которые раньше были задержаны на фанатском секторе во время матча заключительного тура групповой стадии Лиги Европы с «Марселем» (0:1).
Об этом «Чемпионату» сообщил Алексей — один из фанатов московского клуба, который тоже находился на секторе и был задержан.

«Штрафов и запретов вроде нет. Обещали, что всё будет нормально», – сказал Алексей в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Полиной Куимовой

Ранее сообщалось, что на матче присутствовали 14 болельщиков «Локомотива», находившихся вместе на стадионе в Марселе. Через 15 минут после начала игры их вывела полиция.

Перед матчем для болельщиков гостей французы разослали документ, по которому в день игры им было запрещено появляться в окрестностях стадиона.

Железнодорожники после шести туров заняли последнее место в группе и не сыграют в весенней стадии еврокубков. Команда не одержала ни одной победы на групповом этапе – четыре поражения и две ничьи.

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