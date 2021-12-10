Определились все участники стыковых матчей Лиги Европы

Завершились матчи заключительного тура группового раунда Лиги Европы УЕФА, по итогам которого стали известны все участники стадии плей-офф турнира.



В стыковом раунде сыграют команды, занявшие вторые места в своих группах. Ими стали «Бетис» (Испания), «Брага» (Португалия), «Динамо» (Загреб, Хорватия), «Лацио», «Наполи» (оба Италия), «Олимпиакос» (Греция), «Реал Сосьедад» (Испания), «Рейнджерс» (Шотландия).



Также в стыковом раунде сыграют клубы, занявшие третье место в группах Лиги чемпионов. Это «Аталанта» (Италия), «Барселона» (Испания), «Боруссия» (Дортмунд, Германия), «Зенит» (Россия), «Лейпциг» (Германия), «Порту» (Португалия), «Севилья» (Испания), «Шериф» (Молдова).



В 1/8 финала Лиги Европы вышли победители групп. Ими стали «Айнтрахт», «Байер» (оба Германия), «Вест Хэм» (Англия), «Галатасарай» (Турция), «Лион», «Монако» (оба Франция), «Спартак» (Россия), «Црвена Звезда» (Сербия).