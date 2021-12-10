Украинские клубы впервые за 14 лет не сыграют в еврокубковой весне

Украинские клубы впервые за 14 лет не будут представлены в еврокубковой весне.

На групповой стадии от Украины играли «Шахтер» и «Динамо». Оба клуба заняли последние места в своих группах. В Лиге конференций от Украины выступала «Заря», которая финишировала на третьем месте в группе и также осталась без еврокубковой весны.

Ранее сообщалось, Россия в еврокубковой будет представлена двумя командами – «Зенит» и «Спартак». Оба клуба сыграют в Лиге Европы. Клуб из Санкт-Петербурга будет участвовать в стыковых играх, как команда, которая заняла третье место на групповом этапе Лиги чемпионов. «Спартак», в свою очередь, занял первое место в группе Лиги Европы и напрямую вышел в 1/8 финала.

Ранее сообщалось, что Россия увеличила отрыв от Украины в таблице коэффициентов УЕФА.

Жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы состоится 25 февраля.