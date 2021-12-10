Россия увеличила отрыв от Украины в таблице коэффициентов УЕФА благодаря победе «Спартака» над «Легией» в 6-м туре группового этапа Лиги Европы (1:0). По сравнению с предыдущим туром отрыв увеличился на 0,4 балла. Ранее также «Зенит» благодаря ничьей с лондонским «Челси» принёс баллы в копилку России.
Отставание от Шотландии, находящейся на 9-й строчке, осталось тем же — 0,218 балла. «Рейнджерс» вчера, 9 декабря, сыграл вничью с «Лионом» (1:1) и пробился в стыковые матчи Лиги Европы.
На 11-м месте располагается Украина (31,800 балла), которая в этом сезоне уже не сможет догнать Россию.
Клубный рейтинг коэффициентов считается на основании результатов клубов в Лиге чемпионов, Лиге Европы и Лиге конференций за последние пять сезонов. Рейтинг определяет количество мест для каждой страны в будущих клубных соревнованиях. Со следующего сезона в рейтинге не будут учитываться баллы, набранные в сезоне-2017/2018 (12,600).
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