Брендан Роджерс: я не знаю, что такое Лига конференций

Главный тренер «Лестер Сити» Брендан Роджерс прокомментировал вылет команды из Лиги Европы. Английский клуб занял третье место в группе C и продолжит борьбу в Лиге конференций. Победителем группы стал «Спартак», «Наполи» расположился на второй позиции.
«Является ли победа в Лиге конференций нашим приоритетом? Если честно, я даже не знаю, что это за турнир. Я был сосредоточен на Лиге Европы, на победе в группе или, по крайней мере, на том, чтобы занять второе место. При всём уважении к Лиге конференций, я не знаю точно, что это такое. Но уверен, что вскоре узнаю достаточно», — приводит слова Роджерса BT Sport.
В турнирной таблице английской Премьер-лиги «Лестер» занимает 11-е место.
Видеообзор матча «Саутгемптон» — «Лестер Сити»
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