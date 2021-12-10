Комбаров: Селихов — герой матча. «Спартак» заработал важные очки в таблице коэффициентов

Бывший защитник «Спартака» Дмитрий Комбаров поделился эмоциями от победы красно-белых над «Легией» (1:0) в шестом туре группового этапа Лиги Европы и выхода в плей-офф соревнований.
«Можно только порадоваться за «Спартак» и поздравить болельщиков и прежде всего ребят, что им удалось выйти с первого места из довольно сложной группы. Тем более сейчас «Спартак» заработал немаловажные для страны очки в таблице коэффициентов УЕФА.
Александра Селихова можно назвать героем матча с «Легией»: он много выручал команду, да ещё и отразил пенальти в концовке встречи. После возвращения Александр показывает очень хороший футбол, высокий уровень, много спасает. Селихов берёт не только свои вратарские мячи, а выручает команду в очень тяжёлых ситуациях. Рад за Александра, его можно поздравить с таким ярким возвращением», — сказал Комбаров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.
Напомним, «Спартак» обыграл «Легию» (1:0) в заключительном матче группового этапа Лиги Европы и пробился в 1/8 финала турнира с первого места. Второе место в группе С занял «Наполи», в последнем туре обыгравший «Лестер» (3:2). Итальянцы сыграют в 1/16 турнира.
- 10 декабря 2021
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