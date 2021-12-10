Бывший нападающий сборной России Дмитрий Сычёв оценил выступления «Спартака» и «Локомотива» в Лиге Европы на встрече со студентами Уральского федерального университета.



«Вчера все болели, мы все под впечатлением. У нас был спор: наша компания разделилась на мнения, кто победит. Мы верили в «Спартак».



К сожалению, сейчас Россия находится очень низко в таблице коэффициентов УЕФА, спускается ещё ниже и ниже — это очень плохая тенденция. При таком раскладе скоро у нас даже не будет представительства в Лиге чемпионов.



Это тревожный сигнал, чтобы задуматься о новом поколении, векторе развития молодёжи, чтобы они пополняли ряды команд, которые будут конкурентоспособны на европейской арене. Тогда нам не будет стыдно за Лигу Европы, Лигу чемпионов, где мы будем играть на равных с ведущими странами и ведущими командами. Говоря о «Локомотиве», уже даже в Лиге Европы мы не выходим из группы. Нынешнее положение вещей никуда не годится», — передаёт слова Сычёва корреспондент «Чемпионата» Олег Лысенко.