Форвард «Краснодара» Кордоба перенёс операцию

Нападающий «Краснодара» Джон Кордоба перенёс операцию, которая была связана с травмой, полученной в матче 16-го тура Российской Премьер-Лиги с «Химками» (3:3).

«Слава богу, операция прошла хорошо! Уже думаю о восстановлении. Я вернусь намного сильнее!» — написал форвард в своём «инстаграме».



28-летний Кордоба стал игроком «Краснодара» летом 2021 года, перейдя из «Кёльна». В 15 матчах РПЛ колумбиец забил шесть голов и отдал четыре голевые передачи. Контракт с форвардом был подписан до 2025 года.



5 декабря состоялся матч «Cочи» — «Краснодар». Встреча 17-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 прошла на стадионе «Фишт» в Сочи. Матч завершился победой гостей со счётом 2:1. «Краснодар» набрал 28 очков в 17 встречах и поднялся на третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022.