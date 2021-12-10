Форвард «Краснодара» Кордоба перенёс операцию

Нападающий «Краснодара» Джон Кордоба перенёс операцию, которая была связана с травмой, полученной в матче 16-го тура Российской Премьер-Лиги с «Химками» (3:3).
«Слава богу, операция прошла хорошо! Уже думаю о восстановлении. Я вернусь намного сильнее!» — написал форвард в своём «инстаграме».
28-летний Кордоба стал игроком «Краснодара» летом 2021 года, перейдя из «Кёльна». В 15 матчах РПЛ колумбиец забил шесть голов и отдал четыре голевые передачи. Контракт с форвардом был подписан до 2025 года.
5 декабря состоялся матч «Cочи» — «Краснодар». Встреча 17-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 прошла на стадионе «Фишт» в Сочи. Матч завершился победой гостей со счётом 2:1. «Краснодар» набрал 28 очков в 17 встречах и поднялся на третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022.
- 10 декабря 2021
-
15:25
-
15:13
-
14:57
-
14:35
-
14:24
-
14:22
-
14:19
-
14:16
-
14:07
-
13:44
-
13:43
-
13:36
-
13:34
-
13:14
-
13:04
-
12:59
-
12:57
-
12:40
-
12:39
-
12:33
-
12:27
-
12:06
-
12:00
-
11:57
-
11:56
-
11:51
-
11:32
-
11:19
-
11:18
-
11:13
-
11:07
-
10:55
-
10:51
-
10:42
-
10:31