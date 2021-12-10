Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Форвард «Краснодара» Кордоба перенёс операцию

Форвард «Краснодара» Кордоба перенёс операцию
Комментарии

Нападающий «Краснодара» Джон Кордоба перенёс операцию, которая была связана с травмой, полученной в матче 16-го тура Российской Премьер-Лиги с «Химками» (3:3).

«Слава богу, операция прошла хорошо! Уже думаю о восстановлении. Я вернусь намного сильнее!» — написал форвард в своём «инстаграме».

28-летний Кордоба стал игроком «Краснодара» летом 2021 года, перейдя из «Кёльна». В 15 матчах РПЛ колумбиец забил шесть голов и отдал четыре голевые передачи. Контракт с форвардом был подписан до 2025 года.

5 декабря состоялся матч «Cочи» — «Краснодар». Встреча 17-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 прошла на стадионе «Фишт» в Сочи. Матч завершился победой гостей со счётом 2:1. «Краснодар» набрал 28 очков в 17 встречах и поднялся на третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022.

Новость по теме
«Краснодар» одержал волевую победу над «Сочи» и поднялся на 3-е место в РПЛ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021