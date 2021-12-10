«Карабах» забил «Базелю», но судьи этого не заметили. Фото

Вчера, 9 декабря, в матче 6-го тура группового этапа Лиги конференций «Базель» принимал на своём поле «Карабах». Игра завершилась победой швейцарского коллектива со счётом 3:0. Обслуживала встречу хорватская бригада арбитров, которую возглавил Фран Йович.

В матче «Базель» — «Карабах» произошёл скандальный эпизод, который вызвал немалый резонанс футбольной общественности. В начале первого тайма, на 2-й минуте игры, «Карабах» провёл стремительную атаку, которая завершилась голом. После удара одного из игроков азербайджанской команды мяч пересёк линию ворот практически на метр, после чего защитник «Базеля» выбил его.

Футболисты «Карабаха» уже начали праздновать гол, но это решение было поспешным. Несмотря на очевидность эпизода, арбитры не разглядели в моменте взятие ворот – гол не был засчитан, игра продолжилась.