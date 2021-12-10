«Зенит» может подписать защитников «Урала» Адамова и Кузьмичёва

«Зенит» интересуется защитниками «Урала» Арсеном Адамовым и Иваном Кузьмичёвым, сообщает «Спорт-экспресс».



В покупке Адамова заинтересован генеральный директор клуба из Санкт-Петербурга Александр Медведев, однако тренерский штаб команды больше склоняется к кандидатуре Кузьмичёва. Также в «Зените» намерены взять курс на рациональное вложение средств. Клуб планирует подписывать футболистов не дороже € 20 млн.



В нынешнем сезоне Адамов провёл 18 матчей за «Урал», но не отметился результативными действиями. Интернет-портал Transfermarkt оценивает стоимость 22-летнего россиянина в € 500 тыс. У 21-летнего Кузьмичёва одна результативная передача в 12 встречах за команду. Его трансферная стоимость оценивается в € 300 тыс.

Новость по теме Стали известны все возможные соперники «Зенита» в стыковых матчах Лиги Европы