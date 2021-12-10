«Бека-Бека за рубль никто не возьмёт». Смородская раскритиковала трансферы «Локомотива»

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская отреагировала на слова бывшего наставника московской команды Юрия Сёмина в адрес Марко Николича и действующего тренера Маркоса Гисдоля.



«Николича я очень уважаю. Марко хороший тренер: многое сделал, удерживал команду от развала. А по Гисдолю согласна с Сёминым. Я бы винила Плутника. Вот кого надо называть! Кого накупили из игроков? Я уже устала говорить. Кого они продадут? Бека-Бека за рубль никто не возьмёт. Мне вспоминали неудачные трансферы… Зато сколько было удачных: Н’дойе, Ниасс. А у них ни одного нормального», — рассказала Смородская в интервью с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.



Ранее Сёмин раскритиковал Николича и Гисдоля за то, что оба не смогли одержать ни одной победы в еврокубках у руля «Локомотива».