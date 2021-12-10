Ерохин стал вторым игроком группового этапа Лиги чемпионов по точности передач

По итогам окончания группового этапа Лиги чемпионов игрок петербургского «Зенита» Александр Ерохин стал вторым игроком турнира по средней точности передач. Средний показатель точности передач россиянина — 98%.

Его опередил лишь защитник «Ювентуса» Ругани. Итальянский футболист показал 98,3% точности передач. Третьим игроком по этому показателю оказался защитник «Барселоны» Эрик Гарсия (97,5%). Джон Стоунз («Манчестер Сити») — на четвёртой строчке.

«Зенит» завершил групповой этап на третьем месте в турнирной таблице группы Н. Сине-бело-голубые имеют в своём активе 5 очков. «Челси» (15) идёт вторым. На последнем месте располагается «Мальмё» (1). «Ювентус» (15) возглавляет квартет, опережая «Челси» по дополнительным показателям.