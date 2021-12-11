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Донадель войдёт в тренерский штаб Ваноли в «Спартаке»

Донадель войдёт в тренерский штаб Ваноли в «Спартаке»
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Итальянец Марко Донадель войдёт в тренерский штаб Паоло Ваноли в «Спартаке», сообщает в своём «твиттере» журналист Лука Бьянчин.

Большую часть своей игровой карьеры Донадель провёл в «Фиорентине», за которую выступал с 2005 по 2011 года. За это время он провёл за клуб 170 матчей, забив 4 гола. Также он выступал за такие клубы, как «Милан», «Парма», «Сампдория» и «Наполи».

Ранее сообщалось, что «Спартак» принял решение назначить Паоло Ваноли новым главным тренером. Презентация Паоло Ваноли в качестве нового наставника «Спартака» состоится 17 декабря.

После 17 туров чемпионата России «Спартак» находится на девятом месте в турнирной таблице, записав в свой актив 23 очка. Напомним, 9 декабря «Спартак» обыграл варшавскую «Легию» (1:0) в заключительном матче групповой стадии Лиги Европы и пробился в 1/8 финала турнира с первого места.

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