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Экс-тренер Польши — о «Спартаке»: прискорбно, что «Легия» проиграла посредственной команде

Экс-тренер Польши — о «Спартаке»: прискорбно, что «Легия» проиграла посредственной команде
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Бывший тренер сборной Польши Ежи Энгель прокомментировал результат матча группового этапа Лиги Европы «Легия» — «Спартак» (0:1).

«Легия» проиграла очень слабой команде. «Спартак» сыграл неважно. Он не представлял из себя команду, с которой ты не знаешь, что можешь сделать, чтобы выиграть. «Легия» крайне мало сделала для победы в этой встрече.

Концовка встречи в исполнении «Легии» была хорошей. Было много агрессии в нападении, но этого было недостаточно. Так нужно действовать на протяжении всего матча. Соперник играл не только через фланги, но и навязывал борьбу с помощью своих высоких нападающих. Все знают, что «Спартак» так играет. Прискорбно, что наш лучший клуб в Европе проиграл дома такой посредственной команде, как «Спартак», — приводит слова Энгеля Polsat Sport.

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