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Футболисты «Рубина» вновь испытывают проблемы с игровой формой

Футболисты «Рубина» вновь испытывают проблемы с игровой формой
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Футболисты «Рубина» испытывают проблемы с состоянием игрового комплекта формы во время матча 18-го тура Российской Премьер-Лиги с «Крыльями Советов» (70-я минута, 0:1). Полузащитник казанского клуба Оливер Абильдгор сорвал клейкую ленту, закрывавшую оборванные гетры, после чего они утратили игровой вид. Такие же проблемы были у нападающего Германа Онугхи.

Напомним, обслуживает встречу бригада арбитров во главе с Алексеем Сухим из Люберец. Помогают ему ассистенты Валентин Мурашов и Андрей Болотенков (оба — Москва). Резервный рефери — Евгений Буланов (Саранск).

Самарские «Крылья Советов» набрали 24 очка в 17 встречах и занимают 8-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. Казанский «Рубин» (22) — на 10-м месте. Лидером соревнований является санкт-петербургский «Зенит» (37).

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