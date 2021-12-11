Хави: Люк де Йонг — настоящий профессионал, он один из вариантов в нашей атаке

Главный тренер «Барселоны» Хави высказался о нападающем команды Люке де Йонге.



«Люк – настоящий профессионал. Он очень хорошо тренируется и может дать нашей игре различные варианты. Нужно приспосабливаться к сложившимся обстоятельствам. Люк – один из вариантов в нашей атаке, нам нужно этим воспользоваться», — цитирует Хави Sport.es.



Напомним, в игре 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Баварией» (0:3) травму получил основной форвард «Барселоны» Мемфис Депай. У него было диагностировано повреждение подколенного сухожилия. Помимо Депая, в лазарете сине-гранатовых находятся Мартин Брейтуэйт, Серхио Агуэро и Ансу Фати.

«Барселона» арендовала де Йонга на сезон у «Севильи» минувшим летом. В нынешнем розыгрыше испанской Примере нидерландец сыграл в семи матчах и забил один гол.

Видеообзор матча 16-го тура Примеры «Барселона» — «Бетис»:

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