«Барселона» может купить форварда сборной Уругвая. Им интересуется «Зенит»

Нападающий «Пеньяроля» и сборной Уругвая Агустин Альварес может продолжить карьеру в испанской Примере. В услугах 20-летнего игрока заинтересована «Барселона», сообщает Mundo Deportivo.



По информации источника, стоимость трансфера может составить € 12 млн. Вероятно, форвард сначала будет выступать за вторую команду сине-гранатовых, а затем попадёт в основу. Сам футболист хочет продолжить карьеру в Европе.



Ранее сообщалось, что на 20-летнего уругвайского форварда претендует «Зенит». Российский клуб готов заплатить за игрока € 15 млн.



В нынешнем сезоне Альварес принял участие в 40 матчах, в которых забил 23 гола и отдал пять голевых передач. Контракт уругвайского нападающего с «Пеньяролем» истекает в 2024 году. Портал Transfermarkt оценивает игрока в € 4,5 млн.

Видеообзор матча 16-го тура Примеры «Барселона» — «Бетис»:

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