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Обамеянг на попал в состав на матч с «Саутгемптоном» из-за нарушения дисциплины

Обамеянг на попал в состав на матч с «Саутгемптоном» из-за нарушения дисциплины
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Главный тренер «Арсенала» Микель Артета объяснил, почему капитан команды Пьер-Эмерик Обамеянг не попал в состав на матч 16-го тура английской Премьер-лиги с «Саутгемптоном».

«К сожалению, из-за дисциплинарного нарушения. У нас есть определённые вещи, которые не обсуждаются, мы последовательны в этом. Это непростая ситуация, и мы не хотим, чтобы подобное происходило с нашим капитаном», — цитирует Артету Sky Sports.

В данный момент в матче «Арсенал» — «Саутгемптон» идёт второй тайм. «Канониры» ведут со счётом 2:0 благодаря голам Александра Ляказетта и Мартина Эдегора. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию данной встречи.

В нынешнем розыгрыше английской Премьер-лиги Обамеянг сыграл в 14 матчах, забил четыре мяча и отдал одну голевую передачу.

Видеообзор матча 15-го тура АПЛ «Эвертон» — «Арсенал»:

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