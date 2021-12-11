Обамеянг на попал в состав на матч с «Саутгемптоном» из-за нарушения дисциплины

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета объяснил, почему капитан команды Пьер-Эмерик Обамеянг не попал в состав на матч 16-го тура английской Премьер-лиги с «Саутгемптоном».
«К сожалению, из-за дисциплинарного нарушения. У нас есть определённые вещи, которые не обсуждаются, мы последовательны в этом. Это непростая ситуация, и мы не хотим, чтобы подобное происходило с нашим капитаном», — цитирует Артету Sky Sports.
В данный момент в матче «Арсенал» — «Саутгемптон» идёт второй тайм. «Канониры» ведут со счётом 2:0 благодаря голам Александра Ляказетта и Мартина Эдегора. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию данной встречи.
В нынешнем розыгрыше английской Премьер-лиги Обамеянг сыграл в 14 матчах, забил четыре мяча и отдал одну голевую передачу.
Видеообзор матча 15-го тура АПЛ «Эвертон» — «Арсенал»:
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