Нагельсман стал самым молодым тренером, выигравшим 100 матчей в Бундеслиге
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«Бавария» одержала победу над «Майнцем» в матче 15-го тура немецкой Бундеслиги. Встреча прошла в Мюнхене на стадионе «Альянц-Арена» и завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев.
Для главного тренера мюнхенской команды Юлиана Нагельсмана эта победа стала 100-й в чемпионате Германии. В возрасте 34 лет и 141 дня он стал самым молодым наставником, достигшим этой отметки. Нагельсман побил рекорд Эрика Риббека, который выиграл свой 100-й матч в Бундеслиге в 38 лет и 147 дней, пишет Opta.
Напомним, Нагельсман возглавил «Баварию» в этом году. Ранее он возглавлял «Хоффенхайм» и «РБ Лейпциг».
Сейчас «Бавария» возглавляет турнирную таблицу Бундеслиги, набрав 37 очков. «Боруссия» идёт на втором месте, у неё 31 балл.
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