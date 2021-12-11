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Экс-координатор академии «Барселоны» обвиняется в сексуальном насилии над юными игроками

Экс-координатор академии «Барселоны» обвиняется в сексуальном насилии над юными игроками
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Бывший координатор академии и тренер «Барселоны» Альберт Бенайжес обвиняется в сексуальном насилии над молодыми игроками, сообщает Sport.es со ссылкой на Ara.

По информации источника, несколько бывших выпускников «Ла Масии» утверждают, что подверглись сексуальному насилию в несовершеннолетнем возрасте от рук Бенайжеса. Жертвы и свидетели говорят о том, что приставания имели место в 1980-х-1990-х годах.

Один из бывших учеников академии «Барселоны» рассказал, что Бенайжес заходил в душевые молодых игроков, когда они мылись. Также сообщается о многочисленных случаях физического контакта тренера с его подопечными.

В 2011 году Бенайжес ушёл из «Барселоны», в которой на тот момент проработал более 20 лет. После он тренировал в ОАЭ, Мексике и Японии. В апреле 2021 года президент сине-гранатовых Жоан Лапорта вернул специалиста в академию клуба. Узнав о случившемся, руководство «Барселоны» 2 декабря уволило Бенайжеса.

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