Рангник — первый тренер «МЮ» за 118 лет, выигравший два первых матча с сухим счётом

Английский «Манчестер Юнайтед» обыграл «Норвич» (1:0) в гостевом матче 16-го тура АПЛ. Наставник команды Ральф Рангник стал первым тренером клуба за 118 лет, который привёл команду к победам в двух первых матчах без пропущенных мячей. Ранее такое достижение в 1903 году покорилось Эрнесту Мэнгналлу. Об этом сообщает Opta в «Твиттере».
Рангник стал исполняющим обязанности главного тренера «Манчестер Юнайтед» до конца сезона. Ранее он занимал должность руководителя по спорту и развитию в московском «Локомотиве». В первой игре под руководством Рангника «Манчестер Юнайтед» обыграл «Кристал Пэлас» (1:0).
«Манчестер Юнайтед» набрал 27 очков в 16 матчах и занимает 5-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2021/2022. «Норвич» (10) – на 20-м месте. Лидером соревнований является «Манчестер Сити», в 16 встречах набравший 38 очков.
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