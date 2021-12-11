Рангник — первый тренер «МЮ» за 118 лет, выигравший два первых матча с сухим счётом

Английский «Манчестер Юнайтед» обыграл «Норвич» (1:0) в гостевом матче 16-го тура АПЛ. Наставник команды Ральф Рангник стал первым тренером клуба за 118 лет, который привёл команду к победам в двух первых матчах без пропущенных мячей. Ранее такое достижение в 1903 году покорилось Эрнесту Мэнгналлу. Об этом сообщает Opta в «Твиттере».



Рангник стал исполняющим обязанности главного тренера «Манчестер Юнайтед» до конца сезона. Ранее он занимал должность руководителя по спорту и развитию в московском «Локомотиве». В первой игре под руководством Рангника «Манчестер Юнайтед» обыграл «Кристал Пэлас» (1:0).



«Манчестер Юнайтед» набрал 27 очков в 16 матчах и занимает 5-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2021/2022. «Норвич» (10) – на 20-м месте. Лидером соревнований является «Манчестер Сити», в 16 встречах набравший 38 очков.