Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Рангник — первый тренер «МЮ» за 118 лет, выигравший два первых матча с сухим счётом

Рангник — первый тренер «МЮ» за 118 лет, выигравший два первых матча с сухим счётом
Комментарии

Английский «Манчестер Юнайтед» обыграл «Норвич» (1:0) в гостевом матче 16-го тура АПЛ. Наставник команды Ральф Рангник стал первым тренером клуба за 118 лет, который привёл команду к победам в двух первых матчах без пропущенных мячей. Ранее такое достижение в 1903 году покорилось Эрнесту Мэнгналлу. Об этом сообщает Opta в «Твиттере».

Рангник стал исполняющим обязанности главного тренера «Манчестер Юнайтед» до конца сезона. Ранее он занимал должность руководителя по спорту и развитию в московском «Локомотиве». В первой игре под руководством Рангника «Манчестер Юнайтед» обыграл «Кристал Пэлас» (1:0).

«Манчестер Юнайтед» набрал 27 очков в 16 матчах и занимает 5-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2021/2022. «Норвич» (10) – на 20-м месте. Лидером соревнований является «Манчестер Сити», в 16 встречах набравший 38 очков.

Новость по теме
«Манчестер Юнайтед» обыграл «Норвич» благодаря голу Роналду с пенальти
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021