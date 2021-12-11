Кафанов — о матче с «Уралом»: по всем показателям «Ростов» был лучше, но проиграл 1:4

Главный тренер «Ростова» Виталий Кафанов высказался о матче с «Уралом» (1:4) в 18-м туре чемпионата России.



«6-я минута, 2:0 — это предопределило ход дальнейшей борьбы. Не сразу отошли после этих двух пропущенных мячей, но затем взяли инициативу в свои руки, заработав пенальти. Потом пропустили несколько контратак, в которых «Урал» свои шансы реализовал. Мы создали больше моментов и ударов было больше. Мы владели мячом значительную часть времени. По всем показателям мы были лучше, но проиграли 1:4.



Я не могу упрекнуть игроков в отсутствии самоотдачи. Они не были мысленно в отпуске, а готовились серьёзно. Наши ошибки соперники использовали, а мы их – нет», — приводит слова Кафанова официальный сайт «Ростова».