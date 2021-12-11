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Роналду — о победе над «Норвичем»: ещё один шаг в правильном направлении

Роналду — о победе над «Норвичем»: ещё один шаг в правильном направлении
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Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду прокомментировал победу над «Норвичем» (1:0) в 16-м туре АПЛ. Португалец стал автором единственного гола в матче.

«Ещё один шаг в правильном направлении. Мы знаем, чего хотим и что должны делать, чтобы получить всё это. Всё зависит от нас! Хорошая работа, ребята! Вперёд, «дьяволы», — написал Роналду на своей странице в «Твиттере».

Для 36-летнего Роналду этот гол стал 802-м в карьере. В нынешнем сезоне нападающий забил семь голов и отдал две голевые передачи в 13 матчах АПЛ. Также на счету португальца шесть голов в пяти матчах группового этапа Лиги чемпионов. Контракт португальского футболиста с английским клубом истекает в 2023 году. Портал Transfermarkt оценивает игрока в € 45 млн.

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