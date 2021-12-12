«Трамп берёт трубку, а я говорю: «Это Володька». Быстров вспомнил любимый мем

Бывший футболист сборной России, «Спартака» и «Зенита» Владимир Быстров рассказал о своём самом любимом меме.
«Ситуация с «Алло, Шапи…» не было заготовкой. Я не готовлюсь к эфирам. Только в студии узнаю, о чём будем говорить. Чемпионат России я весь смотрю, поэтому никаких проблем с этим нет.
Самый смешной мем со мной? Смешной был «Президент». Там Трамп берёт трубку, а я говорю: «Это Володька. Что там у вас в Америке?» — сказал Быстров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.
Быстров является двукратным чемпионом России в составе «Зенита» (2010, 2011/12) и бронзовым призёром чемпионата Европы 2008 года. Последним клубом в карьере футболиста был «Тосно».
За сборную России Быстров провёл 47 матчей, в которых записал в свой актив 4 гола.
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