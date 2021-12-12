Быстров: смелого футбола мы у сборной России не увидели, зато нам не вешали лапшу на уши

Бывший футболист сборной России Владимир Быстров прокомментировал игру национальной команды под руководством Валерия Карпина.

«Сборная пыталась играть на результат. Смелого футбола мы не увидели, но зато нам не вешали лапшу на уши. После каждого матча выходил главный тренер и говорил так, как есть, что получилось, а что — нет. Мне нравится честность и откровенность Карпина. Это лучше, чем когда мы видим одно, а нам в уши льют другое.

Я нормально работал с Карпиным. Знаю его требования. Он сам футбольный человек и умеет объяснить, чего хочет. Причём объяснить правильно. Главное — выполнять. Но бывают такие матчи, когда тяжело что-то противопоставить сопернику. Наверное, ни один человек в стране не испытывал такого перегруза перед матчем, как Карпин перед Хорватией. Это реально тяжело. Не у всех с таким давлением справится нервная система», — сказал Быстров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.

Напомним, сборная России заняла второе место в группе в отборочной стадии на ЧМ-2022 и сыграет в стыковых матчах. Первом соперником сборной России будет национальной команды Польши. Матч состоится 24 марта. В случае победы команда Валерия Карпина встретится с победителем пары Швеция – Чехия.