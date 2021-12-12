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Роберто Де Дзерби: хочу быть тренером, достойным славы «Шахтёра»

Роберто Де Дзерби: хочу быть тренером, достойным славы «Шахтёра»
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Главный тренер «Шахтёра» Роберто Де Дзерби поделился впечатлениями от работы в донецком клубе.

«Меня очень хорошо приняли на Украине, здесь замечательные люди. Конечно, прежде всего я ориентируюсь на мой футбольный клуб. Хочу выразить благодарность руководству клуба, в частности, господину президенту, всему коллективу, игрокам. Я часто повторяю, что я ещё должен доказать, что стою этой должности, которую мне доверили. Потому что «Шахтёр» — это клуб с богатой историей. Я хочу быть тренером, достойным его славы.

Я никогда не живу нынешним временем. Я всегда думаю о том, что должен сделать, чего я должен достичь, всегда думаю о будущем. Поэтому в те дни, когда я пришёл сюда, как и сегодня, я чувствую большую ответственность, потому что нужно еще многое сделать. Это были пять важных месяцев, потому что мы выиграли Суперкубок, мы квалифицировались в Лигу чемпионов, мы занимаем первое место в чемпионате Украины, это важные достижения. Но сейчас я вижу и то, что у нас нет преимущества в два или четыре очка в чемпионате. И что в групповом турнире Лиги чемпионов мы финишировали на последнем месте среди четырёх команд. Мы могли бы добиться гораздо больших результатов. Поэтому я вижу именно то, чего нам не хватает, чего должны достичь», — приводит слова Де Дзерби Football.ua со ссылкой на YouTube-канал BurBuzz.

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