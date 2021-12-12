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Судье матча ЦСКА – «Арсенал» грозит отстранение от игр РПЛ

Судье матча ЦСКА – «Арсенал» грозит отстранение от игр РПЛ
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Арбитр Игорь Панин, работавший на матче 18-го тура чемпионата России ЦСКА — «Арсенал» (2:0), с большой долей вероятности будет отстранён от обслуживания матчей Российской Премьер-Лиги после возобновления сезона. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

«Панин имеет худший рейтинг среди рефери, работающих на матчах РПЛ. В нынешнем сезоне он судил шесть игр в Премьер-Лиге, включая вчерашнюю встречу, и во всех получил за свою работу оценку «неудовлетворительно», – добавил собеседник «Чемпионата».

Напомним, ранее руководитель тульского «Арсенала» Гурам Аджоев раскритиковал работу судей в матче с ЦСКА. Позже клуб обратился в экспертно-судейскую комиссию Российского футбольного союза (ЭСК РФС) с целью разъяснить действия судейской бригады Игоря Панина в матче с армейцами. В частности туляки были недовольны эпизодом на 42-й минуте, который произошёл в штрафной «армейцев». Полузащитник команды Зурико Давиташвили получил травму во время столкновения с Марио Фернандесом.

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