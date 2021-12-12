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«Динамо» — «Зенит»: Клаудиньо не реализовал пенальти на 10-й минуте матча

«Динамо» — «Зенит»: Клаудиньо не реализовал пенальти на 10-й минуте матча
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Сегодня, 12 декабря, московское «Динамо» встречается с санкт-петербургским «Зенитом». Матч 18-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 проходит на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию игры.

Полузащитник «Зенита» Клаудиньо не реализовал пенальти на 10-й минуте матча. Бразилец развёл Шунина и мяч по разным углам, но не попал в створ ворот. Отметим, что в эпизоде с назначением пенальти была задействована система VAR.

Матч обслуживает авторитетная бригада арбитров во главе с Сергеем Карасёвым. Помогают ему ассистенты Алексей Лунёв и Максим Гаврилин. Резервный судья — Павел Шадыханов. За VAR отвечают Владимир Москалёв и его ассистент Игорь Демешко.

«Зенит» набрал 37 очков за 17 матчей и занимает первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги по футболу. Московское «Динамо» (35) – на второй позиции. Победитель предстоящего матча уйдёт на зимний перерыв в статусе лидера Российской Премьер-Лиги.

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