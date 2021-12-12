Быстров — о матче «Динамо» — «Зенит»: в первом тайме увидели на поле одну команду
Поделиться
Бывший футболист «Зенита» Владимир Быстров поделился мнением об игре санкт-петербургского клуба и «Динамо» после первого тайма матча 18-го тура Российской Премьер-Лиги. К перерыву счёт 1:0 в пользу «Зенита».
«Динамо» пытается прессинговать тремя игроками – так в прессинг не играют. «Зенит» показывает чемпионский футбол, поэтому он и на первом месте. В первом тайме мы увидели на поле одну команду», — сказал Быстров в эфире телеканала «Матч Премьер».
«Зенит» набрал 37 очков за 17 матчей и занимает первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги по футболу. Московское «Динамо» (35) – на второй позиции. Победитель текущего матча уйдёт на зимний перерыв в статусе лидера Российской Премьер-Лиги.
Комментарии
- 12 декабря 2021
-
16:08
-
16:00
-
15:58
-
15:58
-
15:58
-
15:58
-
15:57
-
15:36
-
15:32
-
15:21
-
15:15
-
15:08
-
14:58
-
14:40
-
14:37
-
14:30
-
14:21
-
14:15
-
14:14
-
14:06
-
14:00
-
13:45
-
13:45
-
13:30
-
13:27
-
13:19
-
13:15
-
13:00
-
12:59
-
12:49
-
12:48
-
12:48
-
12:30
-
12:09
-
12:04
Партнерский контент