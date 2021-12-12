Быстров — о матче «Динамо» — «Зенит»: в первом тайме увидели на поле одну команду

Бывший футболист «Зенита» Владимир Быстров поделился мнением об игре санкт-петербургского клуба и «Динамо» после первого тайма матча 18-го тура Российской Премьер-Лиги. К перерыву счёт 1:0 в пользу «Зенита».

«Динамо» пытается прессинговать тремя игроками – так в прессинг не играют. «Зенит» показывает чемпионский футбол, поэтому он и на первом месте. В первом тайме мы увидели на поле одну команду», — сказал Быстров в эфире телеканала «Матч Премьер».

«Зенит» набрал 37 очков за 17 матчей и занимает первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги по футболу. Московское «Динамо» (35) – на второй позиции. Победитель текущего матча уйдёт на зимний перерыв в статусе лидера Российской Премьер-Лиги.