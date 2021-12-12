Арбитр Федотов: формально «Зенит» в игре с «Динамо» должен был остаться в меньшинстве

Российский арбитр Игорь Федотов прокомментировал работу бригады судей во главе с Сергеем Карасёвым в матче 18-го тура Российской Премьер-Лиги «Динамо» — «Зенит».

«11-метровый в ворота «Динамо» в матче с «Зенита» назначен правильно. Скопинцев зацепил Мостового, подбил бутсу. Карасёв не мог это увидеть, слишком сложный момент – поэтому включился VAR. Это фол по неосторожности, получился «телевизионный пенальти», но вопросов по нему нет. Почему Карасёв так долго смотрел момент? Это вопрос. Видимо, искал контакт. Но финальное решение правильное.



На 37-й минуте надо было показывать жёлтую карточку Дугласу Сантосу за неспортивное поведение. Он лёжа бил по ноге соперника, причём умышленно. Карасёв дал принцип преимущества, но должен был наказать его во время паузы.



Что касается 47-й минуты, то Карасёв правильно показал жёлтую Дугласу Сантосу. Но не факт, что он показал бы её, если бы у Сантоса уже была первая карточка. Хотя формально «Зенит» должен был остаться в меньшинстве», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.