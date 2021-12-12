Владислав Радимов: «Динамо» в первом круге понравилось больше

Главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов прокомментировал результат матча 18-го тура Российской Премьер-Лиги «Динамо» — «Зенит» (1:1).

«Мне в первом круге «Динамо» понравилось больше. Они играли агрессивнее. Если бы «Динамо» при счёте 1:1 реализовало два момента, то игра могла развернуться в другую сторону. Но в футболе не бывает сослагательного наклонения. «Динамо» очень много прессингует. Сегодня Захарян был не в своей тарелке. Он не понимал, как надо действовать в этой ситуации. Соответственно, главный козырь «Динамо» по всему чемпионату – прессинг. Он сегодня разбивался, так как «Зенит» спокойно выходил из обороны», — сказал Радимов в эфире «Матч Премьер».

«Зенит» набрал 38 очков за 18 матчей и занимает первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги перед зимней паузой в сезоне. Московское «Динамо» (36) – на второй позиции.