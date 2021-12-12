Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
«Краснодар» — «Нижний Новгород». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Владислав Радимов: «Динамо» в первом круге понравилось больше

Владислав Радимов: «Динамо» в первом круге понравилось больше
Комментарии

Главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов прокомментировал результат матча 18-го тура Российской Премьер-Лиги «Динамо» — «Зенит» (1:1).

«Мне в первом круге «Динамо» понравилось больше. Они играли агрессивнее. Если бы «Динамо» при счёте 1:1 реализовало два момента, то игра могла развернуться в другую сторону. Но в футболе не бывает сослагательного наклонения. «Динамо» очень много прессингует. Сегодня Захарян был не в своей тарелке. Он не понимал, как надо действовать в этой ситуации. Соответственно, главный козырь «Динамо» по всему чемпионату – прессинг. Он сегодня разбивался, так как «Зенит» спокойно выходил из обороны», — сказал Радимов в эфире «Матч Премьер».

«Зенит» набрал 38 очков за 18 матчей и занимает первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги перед зимней паузой в сезоне. Московское «Динамо» (36) – на второй позиции.

Новость по теме
Хабиб Нурмагомедов: в матче с «Зенитом» болел за «Динамо». Думаю, счёт по игре
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021