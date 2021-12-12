Скопинцев — о пенальти: Мостик театрально сыграл. Это фол по неосторожности

Защитник «Динамо» Дмитрий Скопинцев прокомментировал эпизод с назначением пенальти в первом тайме матча 18-го тура Российской Премьер-Лиги с «Зенитом» (1:1). Напомним, Андрей Мостовой заработал этот 11-метровый удар, но бразилец Клаудиньо не смог его реализовать.

«По пенальти – Мостик театрально сыграл. Это фол по неосторожности. Фигово очень, не хотелось никого подводить», — сказал Скопинцев в эфире «Матч Премьер».

«Зенит» сохранил свои лидерские позиции в турнирной таблице чемпионата России. Клуб из Санкт-Петербурга уходит на зимний перерыв РПЛ, набрав 38 очков в 18 матчах. Это позволяет команде Сергея Семака занимать первое место с отрывом 2 очка от ближайшего преследователя. На второй строчке расположилось «Динамо» (36).