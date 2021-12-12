Бенатиа: Роналду жертвует жизнью ради игры. Никто больше не будет таким целеустремлённым

Бывший защитник «Ювентуса» Мехди Бенатиа высказался о своём экс-одноклубнике нападающем Криштиану Роналду, который в данный момент играет за «Манчестер Юнайтед».
«Криштиану очень недоволен, когда команда проигрывает. Он жертвует всей своей жизнью ради футбола. Это основа его голов, игры и успеха.
Больше никогда не будет такого человека, который обладает подобной целеустремлённостью. Он живёт ради покорения вершин», — приводит слова Бенатиа Telefoot в «Твиттере».
Напомним, Роналду стал игроком «МЮ» минувшим летом, перейдя из туринского «Ювентуса». Криштиану уже выступал за «Манчестер Юнайтед» в период с 2003 по 2009 год, перебравшись туда из лиссабонского «Спортинга», в котором начинал карьеру. За «Ювентус» нападающий играл с 2018 года. С 2009 по 2018 год Криштиану выступал за мадридский «Реал».
Победный мяч Роналду в матче 16-го тура АПЛ «Норвич» — «Манчестер Юнайтед»:
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