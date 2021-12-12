«Барселона» упустила победу над «Осасуной», ведя в счёте до 86-й минуты

Сегодня, 12 декабря, на стадионе «Эль-Садар» в Памплоне в рамках 17-го тура испанской Примеры «Осасуна» принимала «Барселону». Команды сыграли вничью – 2:2.



Счёт был открыт в начале первого тайма. На 12-й минуте отличился полузащитник каталонцев Нико Гонсалес, ему ассистировал Гави. На 14-й минуте гол в ворота сине-гранатовых забил защитник Давид Гарсия, результативную передачу сделал Хон Монкайола.

Гонсалес открывает счёт в матче:

Ответный мяч Гарсии:

На 49-й минуте результативный удар нанёс нападающий «Барсы» Абдессамад Эззалзули. На 86-й минуте форвард хозяев Чими Авила сравнял счёт.

Эззалзули выводит «Барселону» вперёд:

Авила сравнивает счёт:

Смотри Английскую Премьер-лигу, Ла Лигу, Кубок Италии и другой футбол эксклюзивно в Okko.

Обслуживала встречу бригада арбитров во главе с Хуаном Мунуэрой. Помогали ему ассистенты Хуан Юсте Хименес и Мигель Мартинес Мунуэра. Резервный рефери — Горка Этайо Эррера.



«Барселона» набрала 24 очка в 16 матчах и занимает 8-е место в турнирной таблице испанской Примеры сезона-2021/2022. «Осасуна» (22) — на 10-м месте. Лидером соревнований является мадридский «Реал», набравший 39 очков в 16 играх. Действующий чемпион Испании — «Атлетико».

Сезон испанской Примеры стал ещё зрелищнее вместе с «Okko». Трансляции матчей, а также игры Английской Премьер-лиги и Кубка Италии, аналитические программы и обзоры теперь доступны по подписке «Okko Футбол» — первые 7 дней за 1 рубль.