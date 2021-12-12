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В «Манчестер Юнайтед» произошла вспышка коронавируса

В «Манчестер Юнайтед» произошла вспышка коронавируса
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В «Манчестер Юнайтед» произошла вспышка коронавирусной инфекции, сообщает The Athletic.

По информации источника, коронавирус был выявлен у нескольких сотрудников и футболистов клуба. Из-за этого воскресная тренировка произошла в видоизменённом режиме. Игроки занимались индивидуально в бесконтактном режиме.

Те, у кого был положительный тест на коронавирус, отправились домой. Все футболисты и сотрудники клуба, ездившие на матч 16-го тура английской Премьер-лиги с «Норвич Сити», имеют отрицательные тесты.

Пока что неизвестно, состоится ли встреча 17-го тура АПЛ с «Брентфордом» во вторник, 14 декабря.

Видеообзор матча 16-го тура АПЛ «Норвич» — «Манчестер Юнайтед»:

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