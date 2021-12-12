Хави — о матче с «Осасуной»: одного очка недостаточно, хотя мы хорошо боролись

Главный тренер «Барселоны» Хави высказался о ничейном результате в матче 17-го тура испанской Примеры с «Осасуной» (2:2).
«Одного очка недостаточно. Неприятные ощущения, хотя мы хорошо боролись. При счёте 2:1 нам нужно было держать мяч, но команда не могла этого сделать. Нужно срочно менять динамику.
Мы не владели мячом, «Осасуна» прижала нас. Второй мяч «Барселона» пропустила из-за рикошета. Нам не удалось толком сыграть на половине поля соперника.
Команде во многом нужно прибавлять. Это были очень важные три очка. Нам нужно продолжать борьбу. Мы хотим быть в четвёрке, но это трудно», — цитирует Хави Marca.
После 16 сыгранных туров «Барселона» располагается на 8-м месте в турнирной таблице, имея в своём активе 24 очка.
Гол игрока «Осасуны» Авила, который лишил «Барселону» победы в матче:
Смотри английскую Премьер-лигу, Ла Лигу, Кубок Италии и другой футбол эксклюзивно в Okko.
- 12 декабря 2021
-
22:15
-
22:11
-
22:11
-
22:02
-
22:00
-
21:59
-
21:46
-
21:46
-
21:43
-
21:39
-
21:38
-
21:26
-
21:18
-
21:14
-
21:01
-
20:54
-
20:53
-
20:49
-
20:47
-
20:42
-
20:28
-
20:20
-
20:16
-
20:12
-
20:11
-
20:07
-
20:06
-
20:00
-
20:00
-
19:59
-
19:57
-
19:42
-
19:36
-
19:31
-
19:22