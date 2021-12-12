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Хави — о матче с «Осасуной»: одного очка недостаточно, хотя мы хорошо боролись

Хави — о матче с «Осасуной»: одного очка недостаточно, хотя мы хорошо боролись
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Главный тренер «Барселоны» Хави высказался о ничейном результате в матче 17-го тура испанской Примеры с «Осасуной» (2:2).

«Одного очка недостаточно. Неприятные ощущения, хотя мы хорошо боролись. При счёте 2:1 нам нужно было держать мяч, но команда не могла этого сделать. Нужно срочно менять динамику.

Мы не владели мячом, «Осасуна» прижала нас. Второй мяч «Барселона» пропустила из-за рикошета. Нам не удалось толком сыграть на половине поля соперника.

Команде во многом нужно прибавлять. Это были очень важные три очка. Нам нужно продолжать борьбу. Мы хотим быть в четвёрке, но это трудно», — цитирует Хави Marca.

После 16 сыгранных туров «Барселона» располагается на 8-м месте в турнирной таблице, имея в своём активе 24 очка.

Гол игрока «Осасуны» Авила, который лишил «Барселону» победы в матче:

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