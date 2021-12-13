«Реал» уверенно обыграл «Атлетико» в мадридском дерби, Винисиус отдал две голевые передачи

В ночь с 12 на 13 декабря на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде в рамках 17-го тура испанской Примеры «Реал» принимал «Атлетико». Хозяева одержали победу – 2:0.



На 16-й минуте отличился форвард Карим Бензема, ему ассистировал Винисиус Жуниор.

Бензема открывает счёт в матче:

На 57-й минуте гол забил нападающий Марко Асенсио, результативную передачу отдал Винисиус.

Асенсио удваивает преимущество «Реала»:

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Обслуживала встречу бригада арбитров, которую возглавлял Матеу Лаос. Ему помогали ассистенты Пау Себрьян Девис и Рубен Поррас Рико. Резервный рефери – Рубен Руйперес Марин.



«Реал» набрал 42 очка в 17 матчах и занимает 1-е место в турнирной таблице испанской Примеры сезона-2021/2022. «Атлетико» за 16 матчей набрал 29 очков, «матрасники» располагаются на 4-м месте в таблице. Действующий чемпион Испании – «Атлетико».

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