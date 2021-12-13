Луис Энрике: вижу улучшения в игре «Барселоны». Хави нужно дать время

Главный тренер сборной Испании и бывший наставник «Барселоны» Луис Энрике высказался о старте 41-летнего специалиста Хави на посту главного тренера сине-гранатовых.

«Всё очень просто, Хави должен почувствовать уверенность, мы все видим, что он достаточно обученный специалист. Я вижу улучшения в игре «Барселоны», возможно, не те, что хотят видеть болельщики, но это займёт некоторое время, он почувствует уверенность и спокойствие, и всё появится. То, что он ищет, — это оружие и потенциал, который есть у «Барсы».

Повторюсь, в этой ситуации главное — уверенность, Хави принял команду в трудный период, а уверенность – это не приём таблетки, вы должны дать ему время – и увидите, как «Барселона» станет лучше», — приводит слова Энрике Marca.

Гол «Барселоны» в ворота «Осасуны». Видео доступно на «Чемпионате».

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Напомним, накануне «Барселона» в матче 17-го тура чемпионата Испании упустила победу над «Осасуной» (2:2). Сине-гранатовые имеют в своём активе 24 очка в 16 матчах и занимают 8-е место в турнирной таблице испанской Примеры сезона-2021/2022. «Осасуна» (22) — на 10-м месте.