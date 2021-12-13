«Манчестер Юнайтед» заинтересован в подписании вундеркинда «Барселоны» Гави

Английский «Манчестер Юнайтед» проявляет интерес к полузащитнику «Барселоны» Гави. Об этом сообщает Todofichajes.



17-летний испанский хавбек имеет в своём контракте сумму отступных в размере € 50 млн. «Барселона» хочет повысить ценник за игрока, подписав с ним новое соглашение, однако договорённость пока не достигнута. Этот факт привлёк внимание к Гави множества клубов, в том числе и «Манчестер Юнайтед», который рассматривает футболиста в качестве замены Полю Погба.



В нынешнем сезоне Гави принял участие в 20 матчах за «Барселону» во всех турнирах (14 – чемпионат, 6 – Лига чемпионов) и отдал в них две голевые передачи. Контракт футболиста истекает летом 2023 года, Transfermarkt оценивает испанского игрока в € 25 млн.