«Крылья Советов» интересуются полузащитником «Енисея»
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Полузащитник «Енисея» Никита Раздорских попал в сферу интересов «Крыльев Советов». Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.
Раздорских выступает за «Енисей» с 2018 года. В нынешнем сезоне 21-летний футболист принял участие в 18 матчах Футбольной национальной лиги и забил 1 гол. Ранее полузащитник играл в составе барнаульского «Динамо».
Напомним, самарские «Крылья Советов» в 18 встречах набрал 27 очков и занимают 8-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. Лидером соревнований является санкт-петербургский «Зенит». В следующем туре чемпионата России, который пройдёт после зимнего перерыва, «Крылья Советов» на выезде сыграют с «Ростовом». Матч состоится 27 февраля 2022 года.
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