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«Торино» не может договориться с Белотти о продлении контракта

«Торино» не может договориться с Белотти о продлении контракта
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Нападающий «Торино» Андреа Белотти близок к уходу из команды свободным агентом в конце сезона. Стороны не могут договориться о продлении контракта.

«Я не вижу больших возможностей в вопросе продления его контракта. Посмотрим», — приводит слова президента «Торино» Урбано Кайро журналист Фабрицио Романо в «Твиттере» со ссылкой на Sky Sport.

27-летний Белотти выступает за «Торино» с лета 2015 года. В нынешнем сезоне итальянский форвард забил два гола и отдал голевую передачу в девяти матчах чемпионата страны. Transfermarkt оценивает игрока в € 35 млн. Летом 2021 года Белотти в составе национальной сборной стал чемпионом Европы.

«Торино» с 22 очками в 17 турах итальянской Серии А идёт на 13-м месте турнирной таблицы.

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