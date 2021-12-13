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М. Кержаков: после первого тайма с «Динамо» ничья казалась худшим результатом для «Зенита»

М. Кержаков: после первого тайма с «Динамо» ничья казалась худшим результатом для «Зенита»
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Вратарь «Зенита» Михаил Кержаков прокомментировал ничью с «Динамо» (1:1) в 18-м туре РПЛ.

«Было абсолютно два разных тайма. В первом мы, безусловно, доминировали. А во втором… Это точно связано с тем, что мы потеряли двух игроков, Малкома и Вендела, после чего игра потеряла рисунок. Больше «Динамо» поддавливало и больше силового и верхового футбола было.

После первого тайма ничья казалась худшим результатом. После второго — не самым плохим. Досадные травмы игроков на поле — об этом уже сказал. Артёма Дзюбу и Сердара Азмуна потеряли из-за повреждений ещё раньше. Плюс тремя днями ранее была игра с «Челси», в которой мы выложились по полной и подарили праздник болельщикам. Это тоже внесло свои коррективы. Усталость, в том числе мышечная, у ребят была. Это говорит о том, что мы всех себя отдали в игре с лондонцами. И накопительный эффект усталости присутствовал», — приводит слова Кержакова официальный сайт клуба.

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