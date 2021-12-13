Польская полиция предотвратила нападение на болельщиков «Спартака»

Польские полицейские предотвратили столкновение между фанатами «Легии» и болельщиками «Спартака» в Варшаве.

Напомним, 9 декабря в матче 6-го тура группового этапа Лиги Европы УЕФА московский «Спартак» играл с варшавской «Легией». Решающий матч квартета С проходил на стадионе «Мейски имени маршала Юзефа Пилсудского» в Варшаве (Польша). Противостояние завершилось со счётом 1:0 в пользу гостей.

«На территории Згерского района полицейские заметили группу из более чем ста псевдоболельщиков, которые группировались в районе автострады, где, скорее всего, ожидали болельщиков, возвращавшихся с матча в Варшаве. Тем самым полицейские предотвратили запланированную конфронтацию», — цитирует представителя полиции Лодзи «РИА Новости Спорт».

«Спартак» занял 1-е место в группе С и пробился в 1/8 финала Лиги Европы.