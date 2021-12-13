Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
«Сочи» — «Спартак». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Польская полиция предотвратила нападение на болельщиков «Спартака»

Польская полиция предотвратила нападение на болельщиков «Спартака»
Комментарии

Польские полицейские предотвратили столкновение между фанатами «Легии» и болельщиками «Спартака» в Варшаве.

Напомним, 9 декабря в матче 6-го тура группового этапа Лиги Европы УЕФА московский «Спартак» играл с варшавской «Легией». Решающий матч квартета С проходил на стадионе «Мейски имени маршала Юзефа Пилсудского» в Варшаве (Польша). Противостояние завершилось со счётом 1:0 в пользу гостей.

«На территории Згерского района полицейские заметили группу из более чем ста псевдоболельщиков, которые группировались в районе автострады, где, скорее всего, ожидали болельщиков, возвращавшихся с матча в Варшаве. Тем самым полицейские предотвратили запланированную конфронтацию», — цитирует представителя полиции Лодзи «РИА Новости Спорт».

«Спартак» занял 1-е место в группе С и пробился в 1/8 финала Лиги Европы.

Новость по теме
«Спасибо, мужчины». Ребров – «Спартаку» после победы в матче с «Легией»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021