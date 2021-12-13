Источник: жеребьёвка Лиги чемпионов, скорее всего, будет повторена

Журналист Танкреди Палмери сообщил, что жеребьёвка 1/8 финала Лиги чемпионов может быть повторена. В соперники «Вильярреалу» Андрей Аршавин вытянул шар с английским «Манчестер Юнайтед», командой, которая встречалась с испанским клубом на стадии группового этапа турнира. Поэтому они не могли сыграть друг против друга в 1/8 финала и жеребьёвка была проведена ещё раз.



«Жеребьёвка Лиги чемпионов, скорее всего, будет повторена», — написал Палмери в «Твиттере».



В итоге соперником «Вильярреала» стал «Манчестер Сити», а «Манчестер Юнайтед» сыграет против «ПСЖ». Главной проблемой было то, что шар с «Манчестер Юнайтед» не был в корзине с возможными соперниками «Атлетико».



Первые матчи 1/8 финала состоятся 15, 16, 22 и 23 февраля, вторые матчи можно будет увидеть 8, 9, 15 и 16 марта. Финал Лиги чемпионов сезона-2021/2022 состоится 29 мая 2022 года в Санкт-Петербурге.

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