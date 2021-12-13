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Во время жеребьёвки Лиги конференций вновь возникли технические проблемы

Во время жеребьёвки Лиги конференций вновь возникли технические проблемы
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Сегодня, 13 декабря, в Ньоне (Швейцария) прошла жеребьёвка стыковых матчей Лиги конференций сезона-2021/2022, сообщается на официальном сайте УЕФА.

Директор организаций соревнований УЕФА Джорджио Маркетти во время трансляции сообщил, что у них возникли технические проблемы, и попросил прощения. В итоге организаторы около полуминуты просто ждали разрешения ситуации, а затем продолжили жеребьёвку.

Первые матчи пройдут 17 февраля, ответные — неделей позже. Победители стыковых матчей присоединятся в 1/8 финала к победителям групп Лиги конференций.

Напомним, из-за ошибки сегодня, 13 декабря, будет заново проведена жеребьёвка Лиги чемпионов. Организаторы ошиблись при определении пары для «Вильярреала».

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